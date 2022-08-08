Новая пассивная антенна RTA-302-14 S от Ritmix

8 августа 2022, 11:45

Ritmix RTA-302-14 S – легкая и простая, но при этом очень надежная и долговечная уличная антенна.

Эта компактная модель со стальным корпусом и 14 принимающими элементами способна принимать ТВ-сигнал в частотном диапазоне от 470 до 860 МГц на расстоянии до 12 км от ближайшей телевышки. Поддерживает аналоговый и цифровой сигнал современных HDTV форматов, включая DVB-T и принятый стандартом в РФ DVB-T2.Дополнительное питание ей не требуется, антенна проста в установке и подключении и максимально надёжна – четкость ТВ-эфира вам обеспечена!Для начала приема достаточно установить RTA-302-14 S с помощью входящего в комплект крепления на кронштейн или мачту, расположенные на крыше, и направить на ближайшую телевышку. Остается только подключиться к телевизору или цифровой приставке и наслаждаться любимыми ТВ-программами!