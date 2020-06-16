Ritmix RTA-440 AV и RTA-500 AV - две новые модели антенн

16 июня 2020, 12:15

Ritmix представляет две новые модели антенн, которые идеально подходят для дачных каникул — RTA-440 AV и RTA-500 AV.

Размещение антенн возможно как в помещении, так и на улице, при чем для обеих новинок не страшны никакие погодные неприятности, будь то порывы ветра, дождь, снег или обледенение. Вы можете установить антенну самостоятельно, в удобном для вас месте, подобрав расположение с наилучшим приёмом ТВ и ФМ сигнала в вашем доме. Обе модели имеют современную всенаправленную конструкцию антенны и изменяемый угол наклона корпуса. Если ваш любимый дачный участок расположен в зоне плохого приема ТВ сигнала, новые антенны от Ritmix справятся и с этим, благодаря встроенному активному усилителю. RTA-440 AV имеет элегантную форму удлиненного прямоугольника с закругленными углами, а RTA-500 AV похожа на летающую тарелку белого цвета.Обеспечьте свой загородный дом отличным ТВ вещанием с новыми антеннами от Ritmix.