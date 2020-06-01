Новые активные комнатные антенны Ritmix

1 июня 2020, 15:45

Лето уже совсем близко, а это значит - скоро нас ждут длинные теплые ночи, цветочный пейзаж за окном и поездки на дачу.

Ritmix представляет новые комнатные антенны, RTA-108 AV и RTA-180 AV , принимающие и аналоговый, и цифровой сигналы - отлично подойдут как для городского, так и для дачного использования. Новинки обладают подвижными телескопическими «усами», с помощью которых улучшается прием сигнала. Обе модели являются активными антеннами, т.е. имеют усилитель принимаемого ТВ сигнала, благодаря чему их можно комфортно использовать в большинстве помещений и в зданиях разной конструкции, удаленных от транслирующей телевышки на 25-30 км. Помимо ТВ сигнала, RTA-108 AV и RTA-180 AV способны принимать радиосигнал – включите свою любимую радиостанцию и занимайтесь важными делами под хорошую музыку.Современный минималистичный дизайн антенн подчеркивается фактурной поверхностью RTA-108 AV и текстильной тёмно-серой вставкой RTA-180 AV. Новинки отлично впишутся как в урбанистический, так и в «дачный» интерьер.