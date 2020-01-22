CAT-100 - новая модель часов с будильником и термометром от Ritmix

22 января 2020, 14:15

Ritmix начинает продажи новых цифровых часов с комнатным термометром — CAT-100.

Устройство имеет большой четкий дисплей, который отображает время крупными цифрами, а также показания комнатной температуры, статус будильника, текущий месяц и число. У дисплея два режима подсветки — кратковременная и постоянная. Кратковременная включается на пять секунд, удобным легким нажатием на большую верхнюю кнопку. Этот режим пригодится, если Вы предпочитаете спать в темноте, без лишних источников света от приборов. Постоянная подсветка имеет приглушенный уровень свечения, автоматически включается в темноте и отключается в светлой комнате, если активирован сенсор освещения. Переключатель сенсора освещения расположен на обороте часов.С обратной стороны устройства есть также регуляторы для настройки даты и времени, форматов времени (12ч и 24ч), измерения температуры между градусами Цельсия и Фаренгейта и возможность задать время для будильника. При срабатывании будильника звуковой сигнал продолжается примерно 1 минуту. Если Вы хотите подремать ещё немного — слегка нажмите на верхнюю клавишу, звуковой сигнал прекратится и повторится снова, примерно через 5 минут.Электронные часы имеют низкое энергопотребление и не «привязаны» к наличию или расположению электрических розеток. Комплекта из трёх «свежих» батареек ААА хватит на несколько месяцев, если не включать подсветку на постоянный режим. Рекомендуем использовать батарейки одного типа, с одинаковым уровнем заряда.Команда разработчиков Ritmix уверена — наши новые часы-будильник Ritmix CAT-100 помогут Вам просыпаться каждое утро во время и в прекрасном настроении начинать новый день!