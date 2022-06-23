Новые часы-будильники от Ritmix

23 июня 2022, 12:45

Современный интерьер невозможно представить без стильных и технологичных гаджетов, которые в небольшом компактном корпусе объединяют сразу несколько функций.

Ritmix не отстает от рыночных трендов и представляет новую линейку часов-будильников с расширенными возможностями.



Часы Ritmix CAT-101 созданы для тех, кто хочет периодически менять мелодию будильника: устройство имеет 8 сигналов звонка на выбор. Модель имеет современный лаконичный дизайн, крупные цифры и управляемую подсветку дисплея, поэтому устройство отлично подойдет для спальни, гостиной или офиса. А ещё Ritmix CAT-101 – это не только часы-будильник, но и календарь, таймер и комнатный термометр в одном компактном корпусе.



Дизайн модели Ritmix CAT-110 впишется в любое современное помещение и украсит как домашнее, так и рабочее пространство. Подсветка дисплея, активируемая нажатием кнопки, позволит с легкостью использовать часы-будильник в темном помещении или в ночное время. Кстати, время срабатывания будильника также отражается на экране рядом с текущим временем. Модель, как и предыдущая, оснащена таймером и комнатным термометром.Часы-будильник Ritmix CAT-111 примечательны не только тем, что имеют таймер, термометр и секундомер, но и удобством настройки - встроенная поворотная кнопка на верхней панели корпуса позволяет управлять устройством без многократных нажатий. На жидкокристаллическом экране с подсветкой также отображается время срабатывания будильника и температура в помещении.Встроенная функция Snooze («подремать еще») позволяет пользователям будильника, которые не могут проснуться сразу, отложить его на 5 минут нажатием одной кнопки.

Питание всех моделей обеспечивается двумя или тремя батарейками ААА, которые необходимо приобрести отдельно.