Новые метеостанции Ritmix с беспроводными датчиками

7 декабря 2020, 18:07

Новые модели CAT-330 и CAT-340 от Ritmix моментально справятся с этой задачей.

Обе модели имеют беспроводной датчик, который крепится на карниз или балкон, и передает все данные о погоде. Конечно, сам датчик имеет защиту от яркого солнца и непогоды. Так же, в обе модели встроены часы с будильником и календарь. CAT-340 помимо температуры воздуха на улице и дома, предсказывает изменение погоды в течение дня - становится ли воздух теплее или холоднее, а так же показывает уровень влажности воздуха. Метеостанция CAT-330 имеет комфортную отключаемую подсветку дисплея (приятного синего цвета), которая особенно пригодится в тёмное время суток.



У метеостанции CAT-340 яркий экран с крупным цветным дисплеем. В основном, режим работы CAT-340 предусматривает питание от USB, но также возможна автономная работа - в течение нескольких дней станция способна работать от батареек, вы сможете разместить ее в любом месте вне зависимости от наличия розеток. Для большего удобства свечение дисплея автоматически меняется на приглушенное, для кратковременной яркой подсветки можно нажать на кнопку, а через несколько секунд подсветка вернётся к приглушенной – этот режим будет очень полезен при использовании ночью.



В любую погоду, в любое время года – новые метеостанции Ritmix будут надёжными помощниками вам и вашим близким.