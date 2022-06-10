Первая метеостанция от Ritmix с сенсорным управлением - CAT-343

10 июня 2022, 9:15

Ritmix CAT-343 - компактное настольное устройство, которое оснащено встроенным термометром и гигрометром для использования в помещениях, а также внешним беспроводным датчиком для измерения температуры и влажности на улице.

Пределы температурного мониторинга для комнатного термометра составляют от -10°C и до +50 °C, а для улицы - от -40°C до +70°C.

По гигрометру можно судить об уровне влажности воздуха и подобрать для себя комфортную величину в помещении. Считается, что для здоровья человека оптимальны показатели от 40% до 60%.Все данные отображаются на цветном жидкокристаллическом дисплее в цифровом формате, а для удобства ещё и в виде пиктограммы, поэтому даже ребенок точно сможет понять, нужен ли сегодня зонтик или нет.Главной особенностью этой станции является то, что управление и настройка осуществляется тремя сенсорными кнопками на экране, которые намного удобнее, чем обычные механические, зачастую расположенные на обратной стороне корпуса. С помощью сенсорного управления можно легко выставить дату и время, метеостанция CAT-343 также имеет функцию календаря, часов и будильника. Будильник надежный и достаточно громкий, при этом позволяет вам, при желании, ещё немного «подремать» - после нажатия кнопки SNOOZE/LIGHT во время срабатывания сигнала звонок остановится, но снова сработает через 5 минут.Для обеспечения постоянной работы метеостанции с полным функционалом необходимо её подключение к питанию 5В через USB-кабель, а для кратковременного автономного питания и сохранения настроек используются три батарейки ААА. При работе только от батареек яркость экрана будет немного приглушенной. Также от батареек ААА работает беспроводной внешний датчик. Особенность датчика – отверстие подвеса на обратной стороне его корпуса, возможность надежно закрепить датчик на оконной раме или стене со стороны улицы.