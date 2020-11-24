Новые комнатные метеостанции Ritmix

24 ноября 2020, 10:45

В продажу поступили комнатные метеостанции CAT-041 и CAT-044, которые позволят вам отслеживать не только температуру воздуха в комнате, но и уровень влажности, что бы всегда чувствовать себя комфортно.

Благодаря тонкому корпусу, CAT-041 можно разместить абсолютно на любой поверхности, даже на тонком подоконнике, ведь она не занимает много места, а крупные четкие цифры будут хорошо видны из любой точки комнаты. CAT-044 сможет оградить вашу светлую одежду от капель грязи после внезапно начавшегося дождя - пиктограмма погоды определит какой день ожидает вас сегодня: ясный или дождливый. Наличие календаря поможет не забыть поздравить двоюродную тетю с днем рождения, а встроенный будильник - не проспать важную встречу. Уютная синяя подсветка циферблата покажет который час, если вы вдруг проснетесь среди ночи. Обе модели работают на батарейках, и тем самым абсолютно не привязаны к месторасположению розеток в вашей комнате.