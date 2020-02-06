Новые метеостанции Ritmix

6 февраля 2020, 12:15

Полный ассортимент метеостанций от Ritmix. Каждая модель имеет низкое энергопотребление и кнопочное управление, с помощью которого можно удобно настраивать дату и время, устанавливать будильник на однократный или ежедневный повтор сигнала в определенное время. Также можно включить режим «электронной кукушки» - короткого звукового сигнала начала нового часа.

CAT-030 – компактная метеостанция с четким дисплеем и крупными цифрами, на котором отображается время, дата, статус будильника, температура комнаты и влажность воздуха.CAT-040 – комнатная метеостанция, доступная в черном и белом цветах в компактном тонком корпусе со съемной подставкой, что позволяет разместить устройство в наиболее удобном для вас месте и взять его с собой в сложенном виде в любую поездку. На экране отображаются текущее время, дата, показания температуры и влажности в комнате, режим будильника, а также фаза луны и символ комфортности погоды (солнечно, облачно, дождь).CAT-052 – комнатная метеостанция с часами-будильником, термометром и индикацией комфортной среды, которая помогает с первого взгляда оценить, оптимальна ли влажность в вашей комнате, по забавной пиктограмме детского лица. Устройство имеет компактный корпус, складную ножку-подставку, возможность настольного и настенного размещения. Классический синий цвет корпуса прекрасно дополнит интерьер детской комнаты, учебного класса или спортивного зала.CAT-230 – метеостанция в белом корпусе, которая отображает показания уличной и комнатной температуры, влажности в комнате, текущее время, статус будильника. Уличный датчик термометра соединен тонким проводом с корпусом устройства, провод легко проходит под оконной рамой или в форточке и не требует дополнительного питания. В комплекте есть мини-присоска и мини-держатель на 3М скотче для надёжного закрепления уличного датчика на стекле или другой поверхности за окном.