Razer и 343 Industries объявили о планах выпуска девайсов Halo Infinite

10 августа 2020, 13:45

Компания Razer сегодня объявила о партнерстве с 343 Industries в рамках долгожданной премиальной франшизы Halo Infinite.

Лицензионные права позволяют Razer разрабатывать несколько лицензированных продуктов, включая игровую периферию как для Xbox, так и для ПК.Halo Infinite, первая игра для Xbox Series X, выходящая в эти выходные, была впервые анонсирована на E3 2018 и станет следующей частью исторической саги про Master Chief.«Halo Infinite - одна из самых ожидаемых игр в этом году с богатым сообществом, жаждущим нестандартного оборудования, - сказал Боб Олвейлер (Bob Ohlweiler), вице-президент и генеральный директор Razer USA. Halo имеет богатую и мощную историю франшизы, и для Razer большая честь работать с 343 Industries и Xbox для поддержки ее запуска и сообщества фанатов».Это партнерство будет продолжением линейки инновационных продуктов Razer для Xbox, ранее разработавшей первые в отрасли Xbox продукты, включая первую совместимую с Xbox беспроводную гарнитуру Nari Ultimate for Xbox One, с тактильной обратной связью HyperSense; и первую беспроводную клавиатуру и мышь для консоли Razer Turret for Xbox One. Эти продукты, наряду с отмеченной наградами линейкой контроллеров Razer Wolverine, будут совместимы с будущей игровой консолью Microsoft Xbox Series X. Кроме того, Razer разрабатывает линейку совершенно новых продуктов для Xbox, которые будут выпущены позже в этом году.