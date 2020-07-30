Razer выпустит геймерские аксессуары и периферию в стилистике Halo Infinite

Производитель геймерских аксессуаров Razer объявил о заключении партнёрского соглашения со студией 343 Industries для создания лицензированного игрового оборудования по мотивам шутера Halo Infinite.
Издание Windows Central обратилось к Razer, которая рассказала, что более подробная информация о предстоящих аксессуарах появится в ближайшие месяцы. Кроме этого было подтверждено, что компания выпустит периферийные устройства как для консолей Xbox, так и ПК. Они появятся на полках магазинов в четвёртом квартале 2020 года.
Руководитель отдела трансмедиа 343 Industries Кики Вольфкилл (Kiki Wolfkill) заявила: «Razer — идеальный партнёр, который поможет нам выпустить премиальные аксессуары для поклонников Halo. Команда Halo Consumer Products сосредоточена на том, чтобы воплотить вселенную Halo в жизнь и дать в руки нашего сообщества […]».
Вице-президент и генеральный директор Razer USA Боб Олвайлер (Bob Ohlweiler) добавил: «Halo Infinite — одна из самых ожидаемых игр этого года, с богатым сообществом, которое жаждет необычные аксессуары. Halo имеет богатую и мощную историю франшизы, и Razer гордится тем, что сотрудничает с 343 Industries и Xbox, чтобы поддержать фанатское сообщество и запуск игры».
Halo Infinite поступит в продажу осенью этого года на ПК, Xbox One и Xbox Series X.
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