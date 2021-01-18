Bungie закроет старый сайт франшизы Halo — вся статистика и файлы будут удалены

18 января 2021, 11:15

Компания Bungie — создатель научно-фантастических франшиз Halo и Destiny — объявила в официальном блоге о скором закрытии оригинального сайта серии Halo и предупредила игроков об удалении различных данных. Обновлять ресурс студия перестала почти девять лет назад.