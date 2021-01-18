Bungie закроет старый сайт франшизы Halo — вся статистика и файлы будут удалены

Компания Bungie — создатель научно-фантастических франшиз Halo и Destiny — объявила в официальном блоге о скором закрытии оригинального сайта серии Halo и предупредила игроков об удалении различных данных. Обновлять ресурс студия перестала почти девять лет назад.
Bungie порекомендовала игрокам сохранить статистику и загруженные на сайт файлы из Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST и Halo: Reach до 9 февраля 2021 года — именно тогда компания закроет сайт. Этот шаг имеет смысл, ведь студия отделилась от этой франшизы целых десять лет назад. Теперь она занимается собственной научно-фантастической серией — Destiny, которая в настоящее время насчитывает две номерные части.
Отметим, что старые новости, форумы и группы были импортированы на текущий сайт Bungie ещё в 2013 году. Поэтому, похоже, что пользователям не нужно беспокоиться об их исчезновении 9 февраля.
Сейчас серия Halo находится в руках студии 343 Industries, которая была сформирована из бывших сотрудников Bungie.
(С) 3dnews