Геймеры GeForce готовы к бета Destiny 2

28 августа 2017, 10:15

Game Ready драйверы для бета-версии Destiny 2 доступны.

Новый драйвер также позволит пользователям GeForce применять технологии ShadowPlay Highlights в PlayerUnkown’s Battlegrounds, Ansel в Pro Evolution Soccer 2018, а также играть в Ark: Survival Evolved, F1 2017 и Quake Champions в период раннего доступа.

Как вы знаете, первое впечатление можно произвести только один раз, и игры – не исключение. NVIDIA делает все для того, чтобы каждая игра произвела хорошее первое впечатление, даже если игра все еще находится в разработке. NVIDIA работает вместе с Bungie и Activision над переносом франшизы Destiny на ПК. Поэтому новая сборка Game Ready драйверов включает поддержку открытой бета-версии Destiny 2.



Еще одним важным аспектом Game Ready драйверов является расширение возможностей пользователей GeForce. Новая сборка добавляет технологию NVIDIA Highlights в PlayerUnknown’s Battlegrounds. Теперь те, кто играет в PlayerUnknown’s Battlegrounds, смогут еще проще и удобнее получать записи лучших моментов в игре и делиться ими в соцсетях. NVIDIA ShadowPlay Highlights автоматически записывает лучшие достижения игрока в формате видео и скриншотов и позволяет ими делиться через Facebook, YouTube и Imgur.



Новый драйвер также добавит поддержку технологии Ansel в Pro Evolution Soccer 2018. PES 2018 – это первая спортивная игра с поддержкой Ansel. Ansel – это инструмент создания внутриигровых фотографий. Выстраивайте кадры из любой точки, применяйте фильтры, создавайте HDR снимки в высоком разрешении и делитесь скриншотами в 360 через смартфон, ПК и VR-шлем. Подробнее на странице Ansel.



Драйверы NVIDIA Game Ready выходят в день или накануне выхода популярных игр, чтобы обеспечить в ожидаемых проектах наилучшие впечатления. Инженеры NVIDIA до последнего момента работают над оптимизацией производительности в играх. Дополнительной гарантией качества драйверов Game Ready является сертификат WHQL от Microsoft. С новым драйвером геймеры GeForce будут во всеоружии для игр Ark: Survival Evolved (29-го августа), F1 2017 (25-го августа) и Pro Evolution Soccer 2018 (12-го сентября).