Новый Game Ready драйвер для Microsoft Flight Simulator и World of Warcraft

19 августа 2020, 10:45

Новый Game Ready драйвер GeForce обеспечивает оптимизации и улучшения для игр Microsoft Flight Simulator и World of Warcraft: Shadowlands, которая скоро получит поддержку трассировки лучей для создания теней на тестовом сервере.

Драйвер также улучшает игровой процесс в A Total War Saga: TROY, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 и других играх и добавляет поддержку восьми G-SYNC совместимых мониторов, общее количество которых составляет уже 110. Для тех, кто работает с визуальным контентом и приложениями для творчества, новая сборка драйверов Studio станет доступна уже завтра.



World of Warcraft – это один из самых долгоиграющих проектов жанра MMORPG в истории игр. Теперь с добавлением трассированных теней геймеры получат бесплатное улучшение качества изображения в любимой игре.



За 2 года трассировка лучей стала общепризнанным стандартом в игровой индустрии:



· поддержка трассировки лучей доступна в бета-версии в самой популярной игры в мире мира – Minecraft;



· поддержка трассировки лучей доступна в крупнейшем игровом блокбастере – Call of Duty: Modern Warfar;



· поддержка трассировки лучей анонсирована и продемонстрирована в игре, которая, возможно, стала самой ожидаемой игрой в истории игр – Cyberpunk 2077;



· в настоящий момент трассировка лучей тестируется в World of Warcraft – одного из самых долгоиграющих проектов жанра MMORPG.



Восемь новых G-SYNC совместимых дисплеев



Подобрать монитор с хорошим показателем VRR (переменная частота обновления) покупателям поможет программа G-SYNC Compatible. Сегодня в список совместимых добавились модели Acer XB273U GX, VG272 LV, XV272 LV, CP5271U V, X34 GS, а также Asus PG329, IO Data GC252UXm и Lenovo Y25-25.



В рамках программы «G-SYNC Compatible» NVIDIA сотрудничает с производителями мониторов, проверяя на совместимость мониторы, поддерживающие технологию Adaptive Sync. Прошедшие проверку мониторы получают статус «G-SYNC совместимых».