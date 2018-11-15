Геймеры GeForce готовы к выходу игры Battlefield V с технологией трассировки

15 ноября 2018, 9:45

Геймеры GeForce готовы к игре всегда, а с выходом новейшей сборки драйверов Game Ready игроки полностью готовы к выходу Battlefield V с технологией трассировки лучей в реальном времени с использованием технологии DXR.

Новейший драйвер также обеспечивает наилучший геймплей в Hitman 2 и Fallout 76.



Драйверы NVIDIA Game Ready выходят в день или накануне выхода популярных игр, чтобы обеспечить в новых играх наилучший геймплей. Инженеры NVIDIA до последней минуты работают над оптимизацией производительности в играх. Дополнительной гарантией качества драйверов Game Ready является сертификат WHQL от Microsoft.



Драйверы Game Ready - это не только гарантия стабильно высокой производительности GeForce в играх, но и новые возможности и впечатления для геймеров. Актуальная сборка Game Ready драйвера обеспечивает поддержку трассировки лучей в реальном времени с использованием технологии DXR в игре Battlefield V.







