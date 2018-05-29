GeForce GTX стала основой ПК-платформы для Battlefield V

29 мая 2018, 12:15

Electronic Arts представили игру Battlefield V, выбрав в качестве основы ПК-платформы решения GeForce GTX.

Инженеры NVIDIA работают вместе с разработчиками Battlefield V в DICE, чтобы вновь и вновь открывать для ПК-геймеров передовые возможности игровой платформы GeForce. В GeForce Experience будут доступны Game Ready драйверы с профилем для игры, оптимальные настройки и не только. Вместе с Dice мы работаем над интеграцией в игру передовых технологий графики, оптимизацией производительности и созданием наилучших впечатлений от игрового процесса.Battlefield является одним из самых популярных в мире шутеров от первого лица. Общее количество игроков на консолях и ПК превышает 54 миллиона. Релиз Battlefield V запланирован на 19-го октября.