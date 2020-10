Новый Game Ready драйвер для Watch Dogs: Legion!

30 октября 2020, 9:15

С новым Game Ready драйвером геймеры GeForce полностью готовы к выходу игры Watch Dogs: Legion, дополненной трассированными отражениями и сглаживанием NVIDIA DLSS, а также к новой видеокарте GeForce RTX 3070, которая сегодня появилась в продаже.

Новый драйвер обеспечивает также наилучший геймплей в DiRT 5, Ghostrunner, Need For Speed: Hot Pursuit Remastered и Xuan-Yuan Sword VII и добавляет поддержку четырех новых G-SYNC совместимых мониторов.

Watch Dogs: Legion получит трассированные отражения и сглаживание NVIDIA DLSS в момент выходаWatch Dogs: Legion – это новинка в популярной франшизе Watch Dogs и одна из самых долгожданных игр осени 2020 года. GeForce-геймерам Watch Dogs: Legion подарит красивые отражения с трассировкой лучей, которые обеспечивают динамическое отражение от поверхностей в Лондоне. А NVIDIA DLSS станет гарантом максимальной производительности. С включенной трассировкой и DLSS в игру также можно уже поиграть в сервисе GeForce NOW (в России – GFN.RU).Отражения с трассировкой лучейВ Watch Dogs: Legion одним из первых очевидных применений отражений с трассировкой лучей являются зеркальные поверхности, такие, как стеклянные окна или полированный хром, поскольку они легко выявляют ограничения отражений в экранном пространстве - в частности, они пытаются уловить точные, далекие, динамические, закрытые и находящиеся за пределами экрана детали. Скажем так: отражения в экранном пространстве часто оставляют желать лучшего. Обидно, когда вы видите, что отсутствуют большие куски окружающей среды, движущиеся объекты не обновляются в каждом кадре, в лужах заметные резкие неоднородности цвета и никакой детализации позади вас.Отражения с трассировкой лучей в сочетании с шумоподавлением позволяют избежать всех этих проблем и создать физически правильные отражения без артефактов для блестящих, глянцевых и более грубых поверхностей, таких как стеклянные панели, водоемы, окрашенные поручни и матовый металл.

Четыре новых G-SYNC совместимых монитораПодобрать монитор с хорошим показателем VRR (переменная частота обновления) покупателям поможет программа G-SYNC Compatible. Сегодня в список совместимых добавились модели Acer XB323U GX, Asus VG279QL1A, Dell AW2521HFLA и Gigabyte FI25F.В рамках программы «G-SYNC Compatible» NVIDIA сотрудничает с производителями мониторов, проверяя на совместимость мониторы, поддерживающие технологию Adaptive Sync. Прошедшие проверку мониторы получают статус «G-SYNC совместимых». С сегодняшними новинками в список входит уже 98 моделей. Полный список G-SYNC совместимых мониторов смотрите здесь.Оптимальные игровые настройки по одному кликуФункция включения оптимальных настроек по одному клику (OPS) в GeForce Experience позволяет мгновенно настроить игровые опции под ваше аппаратное обеспечение, гарантируя плавный, оптимальный геймплей. В списке уже более 900 поддерживаемых игр, а с момент выхода прошлого драйвера добавилось еще 16:· Age of Empires III: Definitive Edition· Baldur's Gate 3· Call of Duty: Modern Warfare (добавлена поддержка NVIDIA Reflex)· Call of Duty: Warzone (добавлена поддержка NVIDIA Reflex)· Call of Duty: Black Ops - Cold War· Desperados III· Fortnite (добавлена поддержка NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и Ray Tracing)· Mafia: Definitive Edition· Medieval Dynasty· Phasmophobia· Pumpkin Jack· Second Extinction· Serious Sam 4· Star Wars: Squadrons· The Walking Dead: Saints & Sinners· The Wind Road