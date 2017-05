Новый драйвер Game Ready Heroes of the Storm 2.0 и Warhammer 40,000

26 апреля 2017, 12:15

NVIDIA представляет новый драйвер Game Ready для игр Heroes of the Storm 2.0 и Warhammer 40,000: Dawn of War 3.

Он также включает поддержку трех новых VR-игр: Batman: Arkham VR, Rick and Morty: Virtual Rick-ality и Wilson’s Heart.



Предмет первой необходимости для всех, кто собирается играть в Warhammer 40,000: Dawn of War 3. Game Ready драйверы NVIDIA выпускаются в день выхода ожидаемых игр или накануне, что обеспечить наилучшие впечатления от проектов, начиная с первого дня игры. Инженеры NVIDIA работают над оптимизацией производительности в играх до последней минуты, чтобы обеспечить геймерам GeForce максимальное преимущество. Дополнительной гарантией качества драйверов Game Ready является их сертификат WHQL от Microsoft.



Фанаты Heroes of the Storm уже давно ждут выхода обновления 2.0, и NVIDIA приложила максимум усилий, чтобы на старте проекта его поклонники получили самые положительные впечатления. Безусловно, очень важно, чтобы качество игры было максимальным в день ее выхода на рынок. Однако со временем через патчи и дополнения популярные игры обрастают новым контентом и возможностями. Драйверы Game Ready учитывают все эти изменения, обеспечивая наилучший игровой процесс сегодня и в любой другой момент, когда вы захотите поиграть.



VR-контент особенно нуждается в оптимизации производительности и качественных драйверах, иначе погружение в виртуальные миры может принести совсем не те впечатления, на которые рассчитывают игроки. Наша долгосрочная программа по Game Ready драйверам обеспечивает наилучший игровой процесс, благодаря оптимизации производительности и снижения времени задержек в виртуальной реальности. Новая сборка драйверов обеспечит наилучшие впечатления от таких VR-проектов, как Batman Arkham VR, Rick, Morty: Virtual Rick-ality и Wilson’s Heart.