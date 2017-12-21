Доступен Game Ready драйвер для PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

21 декабря 2017, 10:15

NVIDIA представила последний в 2017 году Game Ready драйвер с профилем для PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG).

NVIDIA тесно сотрудничает с разработчиком PUBG с момента появления раннего доступа к игре. Интеграция в игру технологий NVIDIA ShadowPlay Highlights, HBAO+ и постоянная работа по оптимизации производительности подтверждает нашу преданность игровому сообществу:«PlayerUnknown's Battlegrounds быстро набрала вес в мире PC-гейминга, и мы продолжим работать с разработчиком вплоть до релиза игры, чтобы обеспечить геймерам наилучшие впечатления, - отметил Тони Тамаси (Tony Tamasi), старший вице-президент по контенту и технологиям в NVIDIA. – Команда разработчиков визуальных эффектов NVIDIA находится в распоряжении студии PUBG и готова поделиться своим опытом в разработке игр и внедрить в проект новейшие технологии графики и моделирования физики».К выходу официальной версии PUBG 1.0 NVIDIA представляет Game Ready драйвер с последними оптимизациями и исправлениями, гарантируя игрокам наилучшие впечатления от игры. Также мы составили список оптимальных GPU для игрового процесса на 60 FPS на высоких и ультра настройках в разрешении от 1080p до 4K.