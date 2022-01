God of War получила поддержку NVIDIA DLSS и NVIDIA Reflex

17 января 2022, 9:15

Сегодняшний GeForce Game Ready драйвер NVIDIA включает оптимизации для God of War - одной из лучших экшн-игр в истории.

Геймеры GeForce RTX получат поддержку технологий NVIDIA DLSS и NVIDIA Reflex непосредственно в день выхода игры.

В сегодняшние драйверы NVIDIA Game Ready также добавлена поддержка технологии NVIDIA DLDSR (переработанной технологии DSR с использованием ИИ), а также нескольких новых фильтров Freestyle, которые улучшают качество графики в любимой классике.



Благодаря технологии рендеринга с использованием ИИ и тензорным ядрам в графических процессорах GeForce RTX, технология DLSS увеличивает частоту кадров в God of War, сохраняя при этом потрясающую графическую детализацию, чтобы обеспечить качество изображения, близкое к нативному разрешению.



С DLSS производительность повышается до 45% в 4K, что позволяет геймерам играть в God of War с потрясающей графикой, высокой частотой кадров и бескомпромиссным качеством изображения.



Игры с хорошей управляемостью и быстрым откликом затягивают быстрее и позволяют игрокам лучше прицеливаться и быть более результативными. Быстрые действия и интересные комбинации в God of War помогают геймерам проходить самые сложные испытания.



NVIDIA Reflex снижает задержки системы до 22% для GPU серии GeForce 900 и более новых, что делает геймплей динамичнее, а действия и комбинации результативнее.



Геймеры, которые играют в игры, не нагружающие GPU (например, классические игры, такие как Prey, Starcraft 2, Diablo III и т.д.), могут включить DLDSR для использования свободных ресурсов GPU и повышения качества изображения. Технология DLDSR особенно эффективна на мониторах с разрешением 1080p или 1440p при избыточном потенциале GPU, так как может улучшить визуальные эффекты в любимых играх при минимальном влиянии на производительность.



DLDSR улучшает классическую технологию DSR за счет использования нейросети с ускорением на тензорных ядрах. Нейросеть обучена распознавать линии и края, чтобы различать алиасинг и детали текстур. Благодаря более высокой точности этого метода, DLDSR может улучшить качество изображения, используя меньше пикселей для рендеринга, чем суперсэмплинг без ИИ.

Например, DLDSR с коэффициентом 2,25x обеспечивает результаты (т. е. улучшенную четкость и временную стабильность), визуально аналогичные DSR с коэффициентом 4x, но с гораздо более высоким FPS.Новый Game Ready драйвер также включает три новых фильтра Freestyle — SSRTGI, SSAO и Dynamic DOF. Доступ к этим эффектам можно получить, нажав «Alt+F3» во время игры. Для этого необходимо чтобы в настройках GeForce Experience был активирован внутриигровой оверлей.SSRTGI (глобальное освещение в пространстве экрана) добавляет рассеянные тени в местах скопления объектов, по углам и под объектами, а также добавляет простое непрямое освещение.

SSAO (фоновое затенение в пространстве экрана) добавляет рассеянные тени в местах скопления 3D-объектов, особенно в условиях слабого освещения или в помещениях.

Dynamic DOF (эффект динамической глубины поля) применяет размытие в стиле «боке» на основе дистанции до объектов в сцене. Эффект используется для получения «кинематографичной» картинки.