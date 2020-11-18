4 игры стали быстрее с NVIDIA DLSS, Fortnite получает новую карту Deathrun

18 ноября 2020, 10:15

Четыре новые игры получили поддержу технологии NVIDIA DLSS, которая помогла повысить частоту кадров и сделать изображения красивее и четче.



Все в восторге от новой Call of Duty: Black Ops Cold War, и мы рады, что игра поддерживает трассировку лучей на базе DXR, NVIDIA DLSS, Reflex, Ansel и Highlights. NVIDIA DLSS увеличила частоту кадров до 85% в 4K на нашей линейке видеокарт GeForce RTX, чтобы сделать игровой процесс в Call of Duty: Black Ops Cold War максимально быстрым и четким.

DLSS интегрируют не только большие студии. SDK NVIDIA DLSS используется для повышения производительности и небольшими и независимыми разработчиками. Поддержку NVIDIA DLSS получили также:



· War Thunder – производительность возросла до 30% в 4K



· Enlisted – производительность возросла до 55% в 4K



· Ready or Not – производительность возросла до 120% в 4K



Благодаря выделенным процессорам для обработки алгоритмов ИИ (тензорные ядра) в графических процессорах GeForce RTX, DLSS уже повысила производительность более чем в 25 играх, значительно увеличив частоту кадров. Технология гарантирует геймерам GeForce RTX высокопроизводительный игровой процесс в максимальном разрешении, с максимальными настройками детализации и с эффектами на базе трассировки лучей.



RTX Deathrun - Fortnite получает новую пользовательскую RTX карту!



18 ноября NVIDIA и Epic выпускают новую пользовательскую карту для Fortnite, RTX Deathrun, созданную Shride и Pimit.

На протяжении всего этого смертельного забега игроки смогут насладиться различными эффектами трассировки лучей. Первая среда, Расколотая Реальность (Shattered Reality), оживает благодаря отражениям с трассировкой лучей. В Таинственной Пещере (Mystic Cave) световые эффекты становятся реалистичнее, чем когда-либо, благодаря теням с трассировкой лучей. А благодаря глобальному освещению с трассировкой лучей территория военной базы (Military Base) становится еще лучше за счет интерактивного непрямого освещения в реальном времени, добавляющего больше деталей. Исследуя эти среды, игроки будут стараться избегать препятствий и пытаться завершить смертельный забег как можно быстрее!