Новая Nintendo Switch получит поддержку 4K и NVIDIA DLSS

25 февраля 2021, 11:45

Следующая версия Nintendo Switch, которая, по слухам, находится в разработке, будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS наряду с разрешением 4K.

Обэтом рассказал инсайдер NateDrake, который ранее раскрывал информацию касательно продуктов Nintendo.

NateDrake сообщил, что следующая версия Nintendo Switch также будет иметь улучшенный портативный режим — скорее всего, с дисплеем более высокого разрешения. Что касается даты выпуска устройства, инсайдер уверен, что консоль будет анонсирована в этом году. Если анонс будет отложен до 2022-го, об этом будет сообщено в течение следующих нескольких месяцев.



О поддержке DLSS в будущей версии Nintendo Switch слухи ходили ещё летом 2020 года, когда на LinkedIn появилась вакансия старшего инженера по встроенному ПО для решений на Tegra. Согласно её описанию, команда компании работает над графикой нового поколения и технологии искусственного интеллекта для игровых консолей и периферийных устройств с искусственным интеллектом. И новому инженеру придётся трудиться над «решениями для использования искусственного интеллекта в графических технологиях, таких как NVIDIA DLSS 2.0».

Тем не менее пока всё это лишь домыслы и неподтверждённая информация.

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