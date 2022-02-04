Игровая консоль Nintendo Switch обогнала Wii по объёмам продаж

4 февраля 2022, 11:15

Четвёртый квартал 2021 года оказался удачным для компании Nintendo, несмотря на сохраняющийся дефицит полупроводниковой продукции.

В период с октября по декабрь было реализовано 10,67 млн консолей Switch, благодаря чему суммарный объём продаж устройства с момента запуска достиг отметки в 103,54 млн штук. Это означает, что чуть меньше пяти лет потребовалось Switch, чтобы обогнать Wii, которая разошлась тиражом в 101,63 млн экземпляров.

Из-за нехватки полупроводниковой продукции объём поставок снизился почти на 8 % по сравнению с прошлым годом, но Nintendo явно меньше пострадала от проблем с цепочками поставок, чем некоторые другие компании. Например, на этой неделе Sony объявила, что за четвёртый квартал было поставлено всего 3,9 млн консолей PlayStation 5. Что касается Nintendo, то в прошедшем квартале компания выпустила версию Switch с OLED-дисплеем, отметив в финансовом отчёте, что эта модель «хорошо стартовала».



Несмотря на относительно успешный квартал, Nintendo снизила прогноз объёма поставок консоли Switch в текущем финансовом году (закончится в марте) на 1 млн единиц. Компания ожидает, что за весь фискальный год объём поставок составит 23 млн единиц Switch, что меньше прогнозируемых в ноябре 24 млн консолей. Примечательно, что ещё раньше компания планировала отгрузить 25,5 млн экземпляров Switch за год. Для соответствия новому прогнозу Nintendo достаточно отгрузить чуть более 4 млн консолей за текущий квартал.



Что касается программного обеспечения, то в прошедшем квартале хорошо продавались ремейки Pokémon Brilliant Diamond и Shining Pearl, разошедшиеся тиражом в 13,97 млн экземпляров. Также отметим, что Mario Party Superstars была продана тиражом в 5,43 млн копий, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD — 3,85 млн копий, а Metroid Dread — 2,74 млн копий. Также ожидается, что недавно выпущенная Pokémon Legends: Arceus поможет увеличению продаж в текущем квартале.

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