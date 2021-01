Outriders получит поддержку NVIDIA DLSS

13 января 2021, 15:45

NVIDIA на сегодняшней конференции в рамках CES 2021 анонсировала, какие игры получат поддержку технологии DLSS и обзаведутся эффектами трассировки лучей.

DLSS позволяет с минимальной потерей качества получить повышенную частоту кадров за счёт исполнения в пониженном разрешении и с последующим интеллектуальным масштабированием.Среди игр, которые наряду с DLSS получат поддержку аппаратной трассировки лучей на ПК, названы ужастик Five Nights at Freddy’s: Security Breach от Steel Wool Studios и ScottGames, хоррор The Medium от Bloober Team и платформер-метроидвания F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch от TiGames.Важным для NVIDIA анонсом стало добавление DLSS в такие проекты, как шутер Call of Duty: Warzone, стратегию в раннем доступе Iron Conflict, ролевой боевик Edge of Eternity, а также амбициозный кооперативный шутер от третьего лица Outriders от Square Enix и People Can Fly. Обещаны и другие новости о партнёрстве People Can Fly с NVIDIA — вполне вероятно, Outriders для ПК будет идти в комплекте с некоторыми картами GeForce RTX.Outriders была анонсирована на E3 2019. Наряду с версией для ПК игра также выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Ранее стало известно, что намеченный на февраль выход Outriders сместился на 1 апреля. Разработчики заявили, что задержка подарит дополнительное время для полировки. Уже 25 февраля будет выпущена демоверсия, в которой будут первые несколько часов игры (одиночный режим и кооператив) и все четыре класса персонажей.Наконец, NVIDIA объявила, что технология Reflex, сокращающая в играх время отклика на действия пользователя, появится в соревновательных шутерах Overwatch и Rainbow Six Siege.

