Поддержка NVIDIA RTX

30 июля 2019, 9:45

Ведущие мировые разработчики уже представили свыше 40 приложений с поддержкой RTX, позволяя десяткам миллионов пользователей применять трассировку лучей и алгоритмы искусственного интеллекта. Совсем недавно все эти технологии были слишком ресурсоемки для интерактивной работы. В список этих 40 приложений вошли семь от ведущих независимых разработчиков, которые представлены на этой неделе на выставке SIGGRAPH.Среди компаний, применяющих трассировку лучей, представители самых разных индустрий: Pixar, Renault, New Balance, Woods Bagot и Siemens Healthineers.Ведущие игровые движки — Unity и Unreal Engine — поддерживают трассировку лучей с RTX. Поддержку технологии добавляют и такие гиганты визуальных вычислений, как Adobe, Autodesk, Blackmagic Design и Dassault Systèmes.«Дизайнеры, художники, производители оборудования и разработчики ПО во всем мире приняли трассировку лучей реального времени и ускорение методами ИИ в качестве нового индустриального стандарта в области проектирования и создания контента, - говорит Грэг Эстес (Greg Estes), вице-президент по корпоративному маркетингу и программам для разработчиков в NVIDIA. - Мощь NVIDIA RTX доступна как в ноутбуках RTX Studio, которыми пользуются миллионы создателей контента, так и в дата-центрах глобальных корпораций, позволяя создавать более качественные продукты и более захватывающие развлечения еще быстрее».Трассировка лучей рассчитывает каждый фотон света в сцене при его взаимодействии с материалами и поверхностями. Это делает изображения точнее и реалистичнее по сравнению с традиционными методами компьютерной графики. Платформа NVIDIA RTX, которая включает программные инструменты и аппаратное ускорение трассировки лучей и алгоритмов ИИ, впервые позволяет проводить трассировку лучей в реальном времени.RTX. Вкл: ведущие приложения поднимают создание контента на новые высотыRTX позволяет дизайнерам проводить итерации интерактивно для своего продукта или модели и видеть физически корректные освещение, тени и отражения. Цифровые художники, работающие в сфере развлечений, могут применять те же методы в своих анимациях и визуальных эффектах.Технологию RTX также можно применять в серверах для пакетного рендеринга сцен, которые сложно визуализировать в реальном времени, или для предварительных расчетов «запекания света», т.е. моделирования того, как будут выглядеть текстуры в определенных окружениях для игр и других интерактивных визуализацией. А ускорение ИИ упрощает устранение шума, определение позы в пространстве и другие задачи, предоставляя новые возможности аниматорам и визуальным художникам.На выставке SIGGRAPH семь ведущих разработчиков представили новые приложения с поддержкой NVIDIA RTX, включая:Adobe Substance Painter: трассировка лучей RTX ускоряет запекание до 192 раз по сравнению с CPU.Autodesk Flame: тензорные ядра RTX значительно ускоряют новые возможности машинного обучения Autodesk Flame v2020.1. Встроенные алгоритмы анализа на базе машинного обучения помогают художникам изолировать, извлекать и изменять объекты в видеоряде, что значительно ускоряет визуальные эффекты и композитинг.Blender Cycles: NVIDIA OptiX 7 с CUDA сильно повышают скорость работы модуля рендеринга с открытым кодом.Dimension 5 D5 Fusion: трассировка лучей RTX в реализации UE4 позволяет архитекторам и дизайнерам быстро имитировать освещение и тени, как в реальности.Daz 3D Daz Studio: NVIDIA Iray позволяет создателям контента собирать сцены с интерактивной RTX-ускоренной трассировкой лучей для быстрой реализации своих творческих проектов и их визуализации в максимальном качестве.Foundry MODO: RTX-производительность с OptiX в полностью измененном рендерере MODO предлагает намного выше скорость отрисовки по сравнению с CPU.Luxion KeyShot: RTX-ускоренная трассировка лучей и устранение шумов методами ИИ для фотореалистичной визуализации 3D данных при анализе дизайн-проектов продуктов, в маркетинге, анимации, иллюстрации с OptiX в KeyShot 9.Эти новинки дополняют уже существующие приложения проектирования и создания контента, предлагающие мощные RTX возможности и высокую производительность.Такие популярные приложения, как Adobe Dimension CC и Chaos Group V-Ray, предлагают пользователям работать плавно, с очень высокой степенью реалистичности благодаря RT-ядрам технологии RTX. Пользователи Adobe Substance увидят прирост производительности до 800% по сравнению с CPU при использовании RTX через DXR для запекания света.