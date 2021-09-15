Xiaomi представит обновлённый игровой ноутбук Redmi G с поддержкой трассировки

15 сентября 2021, 13:45

Сегодня Xiaomi опубликовала в тизер грядущего игрового ноутбука Redmi G.

Сообщается, что новинка будет официально представлена 22 сентября и сможет похвастаться поддержкой трассировки лучей благодаря использованию видеокарт NVIDIA GeForce RTX.

Устройство станет преемником прошлогоднего Redmi G — 16,1-дюймового игрового ноутбука. Напомним, что он построен на процессорах Intel Core десятого поколения Comet Lake, которые работают в связке с видеокартами NVIDIA вплоть до GeForce GTX 1650 Ti. Сообщается, что обновлённый Redmi G будет доступен с картами GeForce RTX 3050, RTX 3060 и RTX 3070.

Ходят слухи, что в этом году Redmi G выйдет в версиях с процессорами Intel и AMD. Вероятнее всего речь идёт о чипах Intel Tiger Lake-H и AMD Ryzen 5000H. Устройство сохранит 16,1-дюймовую матрицу со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и частотой обновления 144 Гц. Максимальный объём оперативной памяти будет достигать 64 Гбайт. Ёмкость SSD-накопителя составит 512 Гбайт.

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