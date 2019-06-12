12 июня 2019, 10:15

CD PROJEKT RED и NVIDIA добавляют трассировку лучей в Cyberpunk 2077

NVIDIA и CD PROJEKT RED сегодня объявили о партнерстве, в рамках которого в игре Cyberpunk 2077 будет реализована трассировка лучей в реальном времени с помощью графических процессоров NVIDIA GeForce RTX.



Игра Cyberpunk 2077 получила свыше 100 наград на E3 2018, и издание Gamespot назвало ее «одной из самых долгожданных игр десятилетия». Cyberpunk 2077 – это новый проект студии CD PROJEKT RED, создавшей популярную игру The Witcher 3: Wild Hunt, которая не одиножды была признана «Игрой года». История технологического сотрудничества NVIDIA и CD PROJEKT RED насчитывает уже более десяти лет.



«Cyberpunk 2077 – это невероятно амбициозная игра, сочетающая элементы шутера от первого лица с глубокой ролевой составляющей. Ее действие разворачивается в сложном захватывающем мире, - говорит Матт Уэбблинг (Matt Wuebbling), директор по маркетингу GeForce в NVIDIA. – Мы уверены в том, что Cyberpunk получит серьезный выигрыш от реалистичного освещения, которое создает трассировка лучей».



Трассировка лучей – это передовая графическая технология, которая используется для создания ультрареалистичных эффектов в кинематографе. Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX располагают специализированными процессорными ядрами, предназначенными для ускорения трассировки лучей, чтобы отрисовывать визуальные эффекты в играх в реальном времени.



«Трассировка лучей позволяет воссоздать реалистичное поведение света в насыщенном городском окружении, - говорит Адам Бадовски (Adam Badowski), глава студии в CD PROJEKT RED. - Благодаря этой технологии мы можем добавить во впечатляющий мегаполис игры еще один уровень глубины».



Cyberpunk 2077 – это приключенческий экшн в открытом мире Ночного города, в котором правит власть, гламур и страсть к модификации тела. Вы играете за наемного преступника, который охотится за уникальным имплантом, дарующим бессмертие. Вы можете менять обмундирование, умения и стиль игры своего персонажа, а также исследовать огромный город, в котором ваш выбор влияет на развитие сюжета и изменяет окружающий мир.

