CD PROJEKT RED и NVIDIA добавляют трассировку лучей в Cyberpunk 2077

NVIDIA и CD PROJEKT RED сегодня объявили о партнерстве, в рамках которого в игре Cyberpunk 2077 будет реализована трассировка лучей в реальном времени с помощью графических процессоров NVIDIA GeForce RTX.
Игра Cyberpunk 2077 получила свыше 100 наград на E3 2018, и издание Gamespot назвало ее «одной из самых долгожданных игр десятилетия». Cyberpunk 2077 – это новый проект студии CD PROJEKT RED, создавшей популярную игру The Witcher 3: Wild Hunt, которая не одиножды была признана «Игрой года». История технологического сотрудничества NVIDIA и CD PROJEKT RED насчитывает уже более десяти лет.
«Cyberpunk 2077 – это невероятно амбициозная игра, сочетающая элементы шутера от первого лица с глубокой ролевой составляющей. Ее действие разворачивается в сложном захватывающем мире, - говорит Матт Уэбблинг (Matt Wuebbling), директор по маркетингу GeForce в NVIDIA. – Мы уверены в том, что Cyberpunk получит серьезный выигрыш от реалистичного освещения, которое создает трассировка лучей».
Трассировка лучей – это передовая графическая технология, которая используется для создания ультрареалистичных эффектов в кинематографе. Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX располагают специализированными процессорными ядрами, предназначенными для ускорения трассировки лучей, чтобы отрисовывать визуальные эффекты в играх в реальном времени.
«Трассировка лучей позволяет воссоздать реалистичное поведение света в насыщенном городском окружении, - говорит Адам Бадовски (Adam Badowski), глава студии в CD PROJEKT RED. - Благодаря этой технологии мы можем добавить во впечатляющий мегаполис игры еще один уровень глубины».
Cyberpunk 2077 – это приключенческий экшн в открытом мире Ночного города, в котором правит власть, гламур и страсть к модификации тела. Вы играете за наемного преступника, который охотится за уникальным имплантом, дарующим бессмертие. Вы можете менять обмундирование, умения и стиль игры своего персонажа, а также исследовать огромный город, в котором ваш выбор влияет на развитие сюжета и изменяет окружающий мир.
Последние новости
- Железо | Сегодня, 13:15
BIOSTAR представила энергоэффективную компактную плату A68N-2100E
- Железо | Сегодня, 12:45
Новый мощный монитор NEC MultiSync V554Q
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Представлена новая линейка смартфонов HONOR 20 Series
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
FUJIFILM Instax mini LiPlay - новые камеры моментальной печати
- Железо | Сегодня, 11:15
Геймерский стол TRUST GXT 711 DOMINUS GAMING DESK
- Связь | Сегодня, 10:45
Ланет запускает новую конвергентную услугу "Домашний Интернет + Мобильная связь"
- Технологии | Сегодня, 10:15
CD PROJEKT RED и NVIDIA добавляют трассировку лучей в Cyberpunk 2077
- Связь | Сегодня, 9:45
NEC вместе с UC Workspace будут оптимизировать системы подержки
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Смартфоны HUAWEI будут бесперебойно работать в Украине
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 17:34
A4Tech 3100N: "когда за провода можно не беспокоиться"!
- Обзоры | 9 июня, 23:00
GP МР 05МА (5000 мАч): "для подзарядки со скоростью света"!
- Обзоры | 9 июня, 13:57
ADATA Ultimate SU650 (120ГБ): дешевле SSD только даром!
- Обзоры | 28 мая, 18:51
A4Tech A91 Bloody: твой первый наставник в киберспорте!
- Аналитика | 27 мая, 13:53
Фотопечать и печать на толстой бумаге – опыт использования принтеров CANON со встроенным СНЧП
- Аналитика | 23 мая, 14:11
Принтеры CANON со встроенной СНПЧ – термоструйная печать и печать после перезаправки
- Обзоры | 23 мая, 12:32
СТАРТ PPB BLACKBIRD P10P-B: "ваша карманная электростанция"!
- Обзоры | 19 мая, 17:25
GP Discovery CH33: для любителей активного отдыха
- Аналитика | 19 мая, 13:15
Дайджест №269: Фокстрот и HONOR начинают совместные продажи смартфонов
Популярные новости
- Бизнес | Сегодня, 9:15
Смартфоны HUAWEI будут бесперебойно работать в Украине 5.00
- Железо | Сегодня, 13:15
BIOSTAR представила энергоэффективную компактную плату A68N-2100E 0.00
- Железо | Сегодня, 12:45
Новый мощный монитор NEC MultiSync V554Q 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Представлена новая линейка смартфонов HONOR 20 Series 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 11:45
FUJIFILM Instax mini LiPlay - новые камеры моментальной печати 0.00
- Железо | Сегодня, 11:15
Геймерский стол TRUST GXT 711 DOMINUS GAMING DESK 0.00
- Связь | Сегодня, 10:45
Ланет запускает новую конвергентную услугу "Домашний Интернет + Мобильная связь" 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
CD PROJEKT RED и NVIDIA добавляют трассировку лучей в Cyberpunk 2077 0.00
- Связь | Сегодня, 9:45
NEC вместе с UC Workspace будут оптимизировать системы подержки 0.00