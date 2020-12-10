Самая долгожданная игра за последние годы “Cyberpunk 2077” уже в Цитрусе

10 декабря 2020, 9:45

Даже 2020 год приносит хорошие новости. Выход игры «Cyberpunk 2077» - главная из них для мира гейминга.



Спустя 8 лет ожидания, нескольких перенесённых релизов и тысячи различных догадок, миру предстанет поистине шикарная игра.