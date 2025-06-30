Видеокарты GeForce RTX 5060 против Radeon RX 7600: тест производительности

30 июня 2025, 11:11

В современном сегменте видеокарт среднего класса выбирать между продуктами NVIDIA и AMD становится всё сложнее. С выпуском видеокарт GeForce RTX 5060 и Radeon RX 7600 пользователи получили два конкурента, обещающих отличную игровую производительность при разумной цене. В этом материале мы проведём сравнительный тест обеих карт по ключевым параметрам: фреймрейт в играх, энергоэффективность, уровень шума и стоимость решения.

Для обеспечения объективности мы использовали систему с процессором Intel Core i7-12700K, 16 ГБ DDR4-3600 и SSD NVMe. Все драйверы были обновлены до последних стабильных версий. Тестовые сценарии включали:

1. Синтетические бенчмарки (3DMark Time Spy, Port Royal);2. Игровые тесты в разрешении 1920×1080 и 2560×1440 (Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 5);3. Измерение энергопотребления под нагрузкой и в простое;4. Замеры уровня шума на расстоянии 30 см.

Минимальная температура окружающей среды — 23 °C.

В 3DMark Time Spy видеокарта RTX 5060 набрала около 9 200 баллов, тогда как RX 7600 показала 8 600 баллов, что даёт NVIDIA преимущество примерно в 7 % на этом тесте. В Port Royal, заточенном под трассировку лучей, разрыв расширяется до 12 % в пользу "зелёной" карты.

• Cyberpunk 2077 (ультра-настройки, DLSS/FSR ON):

º RTX 5060: 68 FPS (DLSS Quality)

º RX 7600: 59 FPS (FSR 3.0)

• Shadow of the Tomb Raider (ультра-настройки, 1440p):

º RTX 5060: 85 FPS

º RX 7600: 78 FPS

• Forza Horizon 5 (высокие настройки, 1080p):

º RTX 5060: 110 FPS

º RX 7600: 102 FPS

В целом "зелёная" карта стабильно лидирует на 8–12 % в большинстве игровых тестов.

Среднее энергопотребление видеокарты RTX 5060 под нагрузкой составило 155 Вт, а у RX 7600 — 130 Вт. Несмотря на более высокое энергопотребление, система охлаждения NVIDIA работает чуть тише: 38 дБ против 41 дБ у "красной" карты. В простое обе карты потребляют порядка 20–25 Вт.

На момент тестирования рекомендованная розничная цена видеокарт RTX 5060 — около $329, RX 7600 — $299. С учётом текущих акций и скидок стоимость обеих карт может меняться, но разница остаётся на уровне 10–15 %.

Итоги и рекомендации1. Если ваша цель — максимальный FPS в играх актуального поколения с включённой трассировкой лучей и DLSS, то выбор падает на видеокарту GeForce RTX 5060.2. Для пользователей, ищущих более низкое энергопотребление и чуть меньшую стоимость, видеокарта Radeon RX 7600 выглядит привлекательнее.

В любом случае обе карты предлагают отличное сочетание цены и производительности в среднем сегменте. При выборе ориентируйтесь на ваши приоритеты: чистый фреймрейт и трассировка или энергоэффективность и чуть меньшая цена.