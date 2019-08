20 августа 2019, 9:45

Новая волна блокбастеров демонстрирует трассировку лучей на Gamescom

На открытии Gamescom 2019 NVIDIA и партнеры компании представили блокбастеры с поддержкой трассировки лучей, чтобы продемонстрировать новыq уровень графики в ожидаемых проектах ближайшего сезона.



Игры, в число которых входят популярные франшизы, долгожданные сиквелы, новые франшизы и другие, представлены на специальном мероприятии в Кельне.



«Уже через год после того, как NVIDIA впервые продемонстрировала трассировку лучей в играх в реальном времени, эту революционную технологию подхватила вся индустрия, – говорит Мэтт Уэбблинг (Matt Wuebbling), директор по маркетингу GeForce в NVIDIA. - Глядя на количество игр, названия крупнейших франшиз и впечатляющие изображения, становится ясно, что трассировка лучей стала вектором дальнейшего развития для всей игровой индустрии».



Новые игры с поддержкой трассировки лучей:



Dying Light 2 – долгожданный RPG-экшн с открытым миром Dying Light 2, продолжение франшизы с 17-миллионной базой игроков, поддерживает трассировку лучей, еще сильнее погружая в переживший эпидемию мир современного средневековья.

Metro Exodus – The Two Colonels DLC (дополнительный контент) – применение трассировки лучей для реализации глобального освещения в Metro Exodus позволило оценить потенциал технологии. Теперь NVIDIA, 4A Games и Deep Silver добавили в игру DLC-контент The Two Colonels с эмиссионным освещением. Посетители выставки первыми смогут поиграть в это дополнение.

Minecraft – абсолютный мировой бестселлер в категории видеоигр. NVIDIA вместе с разработчиком игры Mojang добавили в версию под Windows 10 вариацию трассировки лучей, известную как «path tracing». Благодаря трассировке лучей созданные игроками миры станут гораздо более реалистичными. Игроки погрузятся в реалистичное освещение и яркие цвета, полученные благодаря технологии глобального освещения, реалистичную воду с естественными отражениями и преломлениями и излучающие свет текстуры, красиво подсвечивающие миры. Посетители Gamescom смогут поиграть в Minecraft с трассировкой лучей и поделиться своим геймплеем с друзьями.

SYNCED: Off-Planet – флагманская студия разработки игр компании Tencent вместе с NVIDIA представили новый игровой проект уровня ААА с поддержкой трассировки лучей. SYNCED: Off-Planet – это новая франшиза, в которой реализованы трассированные отражения и тени в новом режиме PvPvE, где игрокам придется сражаться друг с другом и выживать среди нано-зомби. Посетители выставки смогут поиграть в игру и поделиться своим геймплеем.



NVIDIA с партнерами также представили несколько игр, где впервые добавлена поддержка эффектов трассировки лучей:



Call of Duty: Modern Warfare – Команда Call of Duty из Activision, разработчик одного из мировых бестселлеров всех времен, представила продолжение серии Modern Warfare с поддержкой трассировки лучей на ПК. Новый блокбастер, получивший награду «Лучший онлайн мультиплеер» от Game Critics Best на E3 2019, выходит в свет 25-го октября. Посетители Gamescom смогут первыми протестировать эту долгожданную игру и поделиться с друзьями записанным геймплеем.

Control – эталон трассированной графики – выходит в свет 27-го августа и доступен бесплатно при покупке определенных видеокарт GeForce RTX™. Control был номинирован на приз Game Critics Awards в категориях «Лучшая оригинальная игра», «Лучшая PC-игра» и «Лучшая игра в жанре Action/Adventure». Игра поддерживает технологию NVIDIA DLSS, трассированные отражения, тени и глобальное освещение и станет одной из первых игр с поддержкой многочисленных эффектов на базе трассировки лучей. Посетители смогут сыграть в игру и поделиться своим геймплеем с друзьями.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – это один из пяти крупнейших игровых анонсов на GDC 2019 по версии IGN. На выставке посетители получат ясное представление об этом долгожданном блокбастере с поддержкой трассированных отражений.

Watch Dogs: Legion – Новая часть Watch Dogs, получившая более 60 наград и номинаций на E3 2019, включая награду «Лучшая игра в жанре Action/Adventure» от Game Critics Best, получила поддержку трассировки лучей. Посетители смогут первыми поиграть в игру с трассированными отражениями.

Wolfenstein: Youngblood – Игра номинирована на награды в категориях «Лучшая PC-игра», «Лучший онлайн мультиплеер» и «Лучший экшн» от E3 Game Critics. Игра доступна бесплатна покупателям определенных видеокарт GeForce RTX. Посетители смогут сыграть в игру с трассированными отражениями.



Трассировка лучей также присутствует и в таких топовых демонстрациях Gamescom 2019, как демо игры Cyberpunk 2077, получившей сотню наград и названной Gamespot одной из самых долгожданных игр десятилетия. Демонстрация Cyberpunk 2077 показывает трассировку лучей в реальном времени. Геймплейные презентации проходят каждые полчаса на стенде CD PROJEKT RED в развлекательной зоне Gamescom (Hall 6, Booth C049). Посетители могут посмотреть, как команда разработчиков вживую играет в игру.



Трассировка лучей в реальном времени изменяет методы создания игр и существенно повышает возможное качество изображения. Трассировка лучей базируется на мощной экосистеме, включающей поддержку технологии в стандартных в индустрии API, популярных игровых движках и играх крупнейших издателей.