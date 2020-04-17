Minecraft получает трассировку лучей, DLSS 2.0 и больше реалистичных текстур

17 апреля 2020, 13:15

Вчера NVIDIA, Microsoft и Mojang Studios объявили о выходе 16-го апреля в 20:00 бета-версии Minecraft с RTX для Windows 10 Edition.

Minecraft с RTX поддерживает один из алгоритмов трассировки лучей - Path Tracing, технологию PBR и технологию NVIDIA DLSS 2.0, которые поднимают на новый уровень качество графики в Minecraft - самой продаваемой в мире видеоигре. NVIDIA также бесплатно откроет доступ к шести новым мирам Minecraft с RTX в Minecraft Marketplace, а также к руководствам для разработчиков по созданию собственных RTX миров.



Этот анонс показывает, что трассировка лучей проникает во все уголки игровой экосистемы. С выходом Minecraft с RTX все преимущества трассировки лучей смогут оценить миллионы геймеров во всем мире.



Произвести первое впечатление можно только один раз, и игры – не исключение. NVIDIA стремится к тому, чтобы первое впечатление от каждой игры было отличным, даже если игра все еще находится в разработке. Game Ready драйверы выходят на всех ключевых этапах разработки игры, чтобы обеспечить игрокам наилучшие впечатления от игрового процесса. По мере появления в играх нового контента обновляются и драйверы.