Бета-версия Minecraft с RTX для Windows подарит потрясающие впечатления

15 апреля 2020, 9:45

Миллионы любителей Minecraft, самой популярной игры в мире, смогут получить еще больше визуального удовольствия от игры с выходом на этой неделе открытой бета-версии Minecraft с RTX с реалистичными тенями, освещением и более сочными цветами.

“Вместе со студией Mojang мы добавили в Minecraft трассировку лучей и алгоритмы на базе искусственного интеллекта. Результат получился просто потрясающим, - говорит Джефф Фишер (Jeff Fisher), старший вице-президент по геймингу в NVIDIA. – Любители игры во всем мире находятся в предвкушении новых возможностей в игре, а мы с нетерпением ждем результатов их творчества”.В четверг, 16 апреля, начиная с 20:00, любители Minecraft на Windows 10 смогут загрузить бета-версию долгожданного бесплатного обновления, чтобы раскрыть новые возможности графики с помощью трассировки лучей, реалистичных материалов и технологии сглаживания NVIDIA DLSS 2.0.NVIDIA откроет для игроков шесть новых миров, которые можно будет бесплатно загрузить из магазина Minecraft, чтобы посмотреть, как изменится мир при использовании трассировки лучей в реальном времени.“Minecraft с RTX – это абсолютно новый виток развития игры, - говорит Сакс Перссон (Saxs Persson), креативный директор по Minecraft в Microsoft. - Суть Minecraft проста и заключается в строительстве с помощью блоков. Графические процессоры GeForce RTX делают мир Minecraft намного реалистичнее благодаря реалистичным световым эффектам, теням, отражениям, преломлениям и не только”.