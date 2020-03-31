Новый миры Minecraft от ведущих разработчиков

31 марта 2020, 11:45

В проекте Minecraft с RTX мы сотрудничали с одними из самых талантливых разработчиков сообщества Minecraft.

Первые результаты их потрясающей работы можно увидеть в серии скриншотов. Здесь изображены миры, созданные Razzleberries, BlockWorks и GeminiTay, потрясающими художниками из сообщества Minecraft (Подробнее о разработчиках см. ниже).



· Мир Храмов и Идолов с RTX (Of Temples and Totems RTX) от Razzleberries – это приключенческий мир, который нужно исследовать и выполнять задания в таинственных храмах. В каждом храме учитывается попиксельная эмиссия света и построение теней в реальном времени, а технология глобального освещения полностью погружает в атмосферу игры.



· Остров фантазий с RTX (Imagination Island RTX) от BlockWorks – это полностью рабочий тематический парк со множеством пасхалок, разделенный на четыре участка, каждый из которых отражает один из элементов трассировки лучей в реальном времени. В этой сцене можно увидеть туристический центр, в котором лучи бога строятся в реальном времени и через окна падают на пол.



· Хрустальный дворец с RTX (Crystal Palace RTX) от GeminiTay – это фантазийный мир с искусно построенным замком. Тени, построенные трассировкой лучей, и красивая атмосфера добавляют реализма этому миру, созданному в масштабе 1:1.



Инструменты и руководства в помощь разработчикам Minecraft



NVIDIA также представила ряд инструментов и руководств, которые помогут разработчикам игры создавать глубокие, реалистичные миры. Данные онлайн-пособия опубликованы в рамках конференции GTC Digital и включают следующие инструменты:



· для создания физически корректных текстур (PBR-текстур) выложены презентация и руководство пользователя по применению технологии Path Tracing и PBR-текстур в Майнкрафте с RTX для создания невероятно реалистичных сцен. Включена пошаговая инструкция по созданию собственных PBR-текстур и наборов текстур;



· для перевода Java-миров в RTX-миры NVIDIA вместе с разработчиками Minecraft создали руководство по неофициальным лучшим практикам перевода собственного мира в Bedrock Windows 10 Edition – основы для будущей игры Minecraft с RTX.



NVIDIA тесно сотрудничает с Microsoft над созданием миров, наполненных трассировкой с использованием техники Path Tracing, с отражениями, тенями, каустиками, глобальным освещением и другими эффектами реалистичного освещения, которые естественным образом взаимодействуют с физически корректными текстурами, применяющимися к блокам игры. Такие PBR-текстуры позволяют задействовать попиксельную эмиссию света, объемные эффекты и другие ранее невиданные образы, которые вместе с эффектами Path Tracing поднимают Minecraft на совершенно новый уровень.