В Украине завершился первый чемпионат по образовательной версии Minecraft

25 июня 2018, 10:15

Microsoft объявила победителя и пять лауреатов первого в Украине чемпионата по Minecraft: Education Edition для школьников и их учителей.

Первенство в образовательной версии популярнейшей среди детей игры удалось одержать команде «STEM PEOPLE» из города Городище Черкасской области.

Турнир по образовательной версии Minecraft проводился с 4 по 22 июня в дистанционном режиме. Одна из целей чемпионата – стимулировать использование Minecraft: Education Edition в учебном процессе и вдохновить школьников применять полученные в игре знания для решения реальных задач. Именно поэтому команды, в составе которых от 3 до 5 детей и тренер-учитель, получили задание создать во вселенной Minecraft собственный проект Smart City («умного города»). Ребята изучали для этого родной город, его архитектуру и дизайн, потребности и вызовы. Затем в виртуальном пространстве игры создавали инновационные решения и представляли видение города будущего.

«Minecraft захватывает прежде всего возможностью творить и высказываться, – отметила представительница компании Microsoft в Украине Елизавета Вовченко. Во время чемпионата дети показали, в каких городах они хотят жить: почти каждый проект был о безопасности и ни один – о религии. Мы уверены, что за обучением, которое сочетает игру и реальные задачи, будущее нового образования.»

Организаторы турнира получили 55 Майнкрафт-миров от школьников из 19 областей Украины, а также из Минска, Беларуси. Многие школьники пошли даже дальше предложенного задания и представили жюри сверхсовременные города будущего с возможностями искусственного интеллекта.

«Нет сомнений, что будущее украинского образования инновационное, – отметил во время церемонии награждения Роман Греба, заместитель Министра образования и науки Украины. «Образовательная версия Minecraft – яркий пример того, как компьютерные игры, которые привыкли считать лишь развлечением и тратой времени, в увлекательной форме помогают школьникам получать необходимые для жизни в обществе навыки: общаться и сотрудничать с другими, мыслить креативно, искать инновационные решения для своего города и страны».

Жюри оценивало не только архитектуру проекта, но и идею, презентацию, аргументацию участников. Лауреатами турнира стали 5 команд из Львова, Киева, Тернополя, Херсонской области. Абсолютным чемпионом первого в Украине соревнования по Minecraft: Education Edition стали ребята из Черкасской области. Кроме того, организаторы присудили несколько дополнительных номинаций: наградили команду самых маленьких участников – школьников из первого и второго классов; лучший детский социальный проект и самый содержательный исследовательский проект.

На официальной церемонии награждения победителей в Киеве школьники получили ценные призы и подарки, возможность пообщаться с ТОП-менеджментом Microsoft Ukraine и представителями Министерства образования и науки Украины. Чемпионы выиграли современные ноутбуки от партнера турнира компании Acer.