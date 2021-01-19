В Minecraft уже год строят город с аэропортом

19 января 2021, 9:45

Тут можно прогуляться по улицам, забраться в небоскребы и оказаться на борту авианосца. В Minecraft уже год строят Либерти-Сити, и вот что вышло…

Несколько фанатов игр Minecraft, Sebstarc и BGrussia, достигли такого уровня, что их проэкты не стыдно показать другим игрокам: мир еще не готов, но уже выглядит очень масштабно. Игроки воссоздают и сам город с интерьерами зданий, и его окружение. В виртуальном Либерти-Сити можно прогуляться по деловому центру, заглянуть в китайский квартал, спуститься в метро (для него построили около 150 функционирующих станций) — или забраться на один из небоскребов.

В гавани стоят суда, есть огромный аэропорт на отдельном острове. Один из островов все еще застраивается, окрестности тоже наполняются контентом: за дальними горами пока не так уж много интересного. Здесь можно побывать на борту авианосца, заглянуть на военную базу или добраться до местного космического центра. Мир довольно велик: аэропорт, например, занимает площадь в 2 тысячи блоков, длина острова, покрытого снегом — около 1200 блоков.