6 января 2025, 10:45

В Германии в аэропортах вышли из строя системы проверки въезжающих в страну

Представитель полиции в аэропорту Франкфурта сказал, что причина сбоя пока не ясна и его коллегам приходится вручную выполнять многие действия, которые раньше выполняла система.



Позже телеканал WDR сообщил, что IT-неисправность в федеральной полиции, которая стала причиной выхода из строя системы, устранена.

