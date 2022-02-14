В работе Twitter произошёл масштабный сбой

14 февраля 2022, 17:06

Пользователи Twitter со всего мира массово жалуются на сбои в работе социальной сети. По данным сайта Downdetector, первые жалобы на работу сервиса начали поступать в 20:11 по московскому времени.

Отмечается, что большая часть жалоб на работу социальной сети поступает от пользователей из США, Канады и Японии, однако проблемы наблюдаются также в России и Украине. Большая часть пользователей жалуется на ошибки в работе веб-сайта Twitter. Чуть реже сбои происходят при работе с мобильным приложением.





Количество жалоб до сих пор продолжает расти. Twitter пока не прокомментировала сбой в работе социальной сети и не сообщила, когда нормальная функциональность сервиса будет восстановлена.

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