Сбой в работе Microsoft отключил Office 365 и Xbox Live для тысяч пользователей

30 октября 2025, 9:45

29 октября произошел масштабный сбой в работе сервисов Microsoft, из-за которого тысячи пользователей по всему миру столкнулись с недоступностью Azure, Microsoft 365 и Xbox Live.

По данным портала Downdetector, количество жалоб на сбои в Azure превысило 105.000, а Microsoft 365 оказался недоступен почти для 9.000 пользователей. В Microsoft подтвердили наличие проблемы, связанной с ошибкой в системе доменных имен (DNS) и инфраструктурой Azure Front Door, которая отвечает за маршрутизацию трафика. Компания заявила, что «расследует инцидент» и работает над его устранением.На прошлой неделе аналогичные проблемы наблюдались в работе облачного сервиса Amazon AWS, что вызвало глобальные сбои в работе ряда популярных сайтов, включая Snapchat и Reddit.