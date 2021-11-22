Сбой сервера на несколько часов лишил водителей доступа к электромобилям Tesla

Владельцы некоторых моделей Tesla по всему миру столкнулись с проблемой. Из-за сбоя серверов компании они не могли использовать приложение для разблокировки или получения доступа к системам своего электромобиля.
В эту пятницу примерно с 16:00 EST (00:00 МСК) владельцы электромобилей Tesla стали сообщать в социальных сетях, что приложение Tesla извещает об «ошибке сервера 500» при попытке связи с транспортным средством. Из-за этого они не могут использовать приложение, чтобы разблокировать автомобиль и открыть двери. Также приложение предоставляло ошибочные координаты местоположения автомобиля. Согласно данным платформы Downdetector, к 16:40 EST (00:40 МСК) поступило около 500 жалоб водителей на проблему с доступом к автомобилю.
Об этом сообщили пользователи в США, Южной Корее, Австралии и Европе. С проблемой столкнулись владельцы моделей Tesla, не имеющих функции «Телефонный ключ» и которые можно разблокировать и запустить только через приложение.
Владелец одного из электромобилей рассказал о случившемся в Twitter главе Tesla Илону Маску (Elon Musk), который пообещал выяснить, что произошло. Спустя некоторое время он сообщил, что приложение должно вернуться онлайн. «Похоже, мы случайно повысили уровень детализации сетевого трафика, — объяснил Маск. — Приносим извинения, мы примем меры, чтобы этого больше не повторилось».
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