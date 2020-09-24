Владельцы Tesla лишились доступа к машинам. Виноват сбой в дата-центре

24 сентября 2020, 9:15

Стало известно о том, что в сетях американского производителя электромобилей Tesla произошёл серьёзный сбой.

В результате работоспособности лишились внутренние системы компании, а клиенты, использующие вместо ключа мобильное приложение, потеряли доступ к своим авто. Проблема начала фиксироваться в первой половине дня в среду, но уже через несколько часов Tesla восстановила доступ клиентов к своим системам. Причина сбоя остаётся неизвестной.