Tesla отзовёт более 9500 электромобилей Model X и Model Y из-за дефектов в крыше

26 ноября 2020, 10:15

Американский автопроизводитель Tesla отзовёт более 9500 электромобилей Model X и Model Y.

Требование об отзыве выдвинуло Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) после обнаружения потенциально опасных заводских дефектов в крыше и подвеске у вышеуказанных моделей.

Больше всего будет отозвано электромобилей Model X (9136 штук), выпущенных в период между 17 сентября 2015-го и 31 июля 2016-го годов. По данным специалистов NHTSA, у этих автомобилей имеются проблемы с обшивкой крыши. В сообщении ведомства отмечается, что косметическую обшивку могли приклеить без предварительно нанесённого грунтового покрытия. Из-за этого один или оба элемента отделки могут отвалиться во время движения.



«Отделение обшивки от транспортного средства во время движения может быть опасно для водителей автомобилей, следующих за Tesla», — говорится в пояснении экспертов.



Автопроизводитель также отзовёт 401 электромобиль Model Y 2020-го года выпуска. Проблема обнаружилась в болтах, соединяющих передний верхний рычаг подвески и поворотный кулак — есть вероятность, что болты этих элементов не были затянуты должным образом. Из-за этого верхний рычаг может полностью отсоединиться от поворотного кулака.



«Отсоединённый верхний рычаг поворотного кулака может привести к наклону колёс внутрь или наружу, что снизит управляемость автомобилем и повысит риск аварии», — говорится в отчёте NHTSA.



Автопроизводитель сообщил, что ему неизвестно о каких-либо авариях, которые могли бы быть связаны с вышеуказанными дефектами, однако подтвердил, что некоторые клиенты уже обращались к нему по поводу ремонта подвески электромобиля Model Y.

В минувшем октябре из-за проблем с подвеской Tesla пришлось отозвать почти 50 000 автомобилей в Китае. Тогда причиной отзыва послужило разрушение рычагов передней и задней подвесок. Однако компания так и не признала вину, заявив, что дефект возникает по вине неосторожных водителей. В середине ноября эксперты Consumer Reports выпустили ежегодный отчёт, на основе реальных отзывов владельцев автомобилей, в котором указали, что не рекомендуют к покупке электромобили Tesla Model S. Специалисты отметили у электрического седана проблемы в подвеске, бортовом компьютере и сенсорном управлении. В отчёте также сообщалось о некоторых проблемах в качестве сборки и лакокрасочном покрытии кузова электромобиля Tesla Model Y. В итоге трём из четырёх автомобилей Tesla, включая Model S, Model X и Model Y, обозреватели выставили низкие оценки качества.

(С) 3dnews