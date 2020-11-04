Раскрыт секрет увеличения дальности хода электромобилей Tesla Model Y и Model 3

4 ноября 2020, 10:45

Месяц назад Tesla сообщила, что начала принимать заказы на электромобили Tesla Model Y и 3 с увеличенным на 3–5 % запасом хода.

Тогда компания никак не объяснила, за счёт чего достигается увеличение пробега на лишние 15–20 км. Сегодня на этот вопрос можно с большой долей уверенности ответить. Выяснилось, что Panasonic начала поставлять или вскоре начнёт поставлять Tesla аккумуляторы с чуть большей плотностью запасаемой энергии.