Раскрыт секрет увеличения дальности хода электромобилей Tesla Model Y и Model 3

Месяц назад Tesla сообщила, что начала принимать заказы на электромобили Tesla Model Y и 3 с увеличенным на 3–5 % запасом хода.
Тогда компания никак не объяснила, за счёт чего достигается увеличение пробега на лишние 15–20 км. Сегодня на этот вопрос можно с большой долей уверенности ответить. Выяснилось, что Panasonic начала поставлять или вскоре начнёт поставлять Tesla аккумуляторы с чуть большей плотностью запасаемой энергии.
На днях на симпозиуме Stanford StorageX представитель Panasonic Energy в Северной Америке Селина Миколайчак (Celina Mikolajczak) сообщила, что на заводе Gigafactory в Неваде, где Panasonic производит аккумуляторные ячейки для Tesla, начата модернизация производственных линий для выпуска ячеек с выросшей на 5 % плотностью запасаемой энергии. Отметим, прямых указаний на то, что Tesla Model Y и 3 с увеличенным пробегом использует новые ячейки Panasonic, нет. Однако два и два сложить может каждый. Новые аккумуляторы Panasonic могут всплыть только в продукции Tesla.
Впрочем, новые аккумуляторные ячейки Panasonic интересны не только чуть большей плотностью запасаемой энергии. Они также обещают ускорение зарядки аккумуляторного блока. На этот счёт информации пока нет, но она наверняка скоро появится. Нельзя же вываливать на поклонников Tesla столько радостных новостей сразу? Могут эмоционально перегореть. Будем радоваться постепенно.
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