Tesla впервые вышла на безубыточность именно за счёт выпуска электромобилей

27 июля 2021, 13:45

Компания Tesla уже восьмой квартал подряд завершает без убытков, но до этого её успехи обеспечивались продажей экологических квот или ростом курсовой стоимости биткоина.

Минувший квартал впервые в истории компании ознаменовал уход от убытков за счёт выпуска и продаж электромобилей. Совокупная выручка за год почти удвоилась, за квартал было выпущено более 200 тысяч машин.

Как отмечается в отчётности Tesla, минувший квартал характеризовался ещё одним рекордом — впервые чистая прибыль компании превысила отметку в $1 млрд. Если разобраться, из суммы в $1,1 млрд около $354 млн формировали поступления от торговли экологическими квотами, а вот оставшиеся средства были получены от реализации электромобилей и систем стационарного хранения электроэнергии и её генерации. Операции с криптовалютой принесли Tesla убытки в размере $23 млн. Негативное влияние на прибыль также оказывали дефицит полупроводниковых компонентов и задержка с выводом на рынок обновлённых Model S и Model X.



В минувшем квартале Tesla выпустила 2340 электромобилей Model S и Model X, из них отгружены были 1890 экземпляров. Количество выпущенных электромобилей Model 3 и Model Y достигло 204 081 штуки, отгрузить удалось немногим менее двухсот тысяч экземпляров. Руководство компании отметило, что операционная прибыль увеличилась преимущественно за счёт роста объёмов производства и снижения себестоимости. Средняя цена реализации за год снизилась на 2 %, поскольку более доступные Model Y и Model 3 увеличили свою долю в ассортименте электромобилей марки.



Американские предприятия Tesla в значительной мере работали на удовлетворение внутреннего спроса, поэтому китайская площадка стала главным источником поставок электромобилей Tesla на экспорт. Компания не теряет надежды выпустить первые кроссоверы Model Y на новых предприятиях в Берлине и Техасе до конца текущего года. При этом производство тяговых батарей типа 4680 на опытной линии в Калифорнии пока ещё подвергается отладке, из-за чего выпуск грузовиков Tesla Semi придётся отложить до следующего года.



Напомним, что немецкая версия кроссовера Tesla Model Y должна использовать именно батареи типа 4680, и если её выпуск будет налажен в ограниченных количествах в этом году, то первые партии будут полагаться на импортируемые из США батареи. Собственно, грузовик Tesla Semi вынужден задержаться с рыночным дебютом именно ради снабжения батареями типа 4680 легковых моделей марки. По срокам выхода пикапа Cybertruck внятных пояснений сделано не было, но на конвейер в Остине он встанет после локальной версии Tesla Model Y. Пикап с футуристичным дизайном тоже будет использовать батареи типа 4680.



Компании осталось усовершенствовать примерно 10 % технологических операций, необходимых для серийного производства батарей типа 4680, а пока успешными признаны испытания на устойчивость блока батарей к удару при столкновении. Компания сконструировала и испытала монолитную фронтальную часть блока батарей, которая станет частью силовой структуры кузова будущих электромобилей.

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