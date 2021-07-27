27 июля 2021, 13:45

Tesla впервые вышла на безубыточность именно за счёт выпуска электромобилей

Компания Tesla уже восьмой квартал подряд завершает без убытков, но до этого её успехи обеспечивались продажей экологических квот или ростом курсовой стоимости биткоина.

Минувший квартал впервые в истории компании ознаменовал уход от убытков за счёт выпуска и продаж электромобилей. Совокупная выручка за год почти удвоилась, за квартал было выпущено более 200 тысяч машин.

Как отмечается в отчётности Tesla, минувший квартал характеризовался ещё одним рекордом — впервые чистая прибыль компании превысила отметку в $1 млрд. Если разобраться, из суммы в $1,1 млрд около $354 млн формировали поступления от торговли экологическими квотами, а вот оставшиеся средства были получены от реализации электромобилей и систем стационарного хранения электроэнергии и её генерации. Операции с криптовалютой принесли Tesla убытки в размере $23 млн. Негативное влияние на прибыль также оказывали дефицит полупроводниковых компонентов и задержка с выводом на рынок обновлённых Model S и Model X.

В минувшем квартале Tesla выпустила 2340 электромобилей Model S и Model X, из них отгружены были 1890 экземпляров. Количество выпущенных электромобилей Model 3 и Model Y достигло 204 081 штуки, отгрузить удалось немногим менее двухсот тысяч экземпляров. Руководство компании отметило, что операционная прибыль увеличилась преимущественно за счёт роста объёмов производства и снижения себестоимости. Средняя цена реализации за год снизилась на 2 %, поскольку более доступные Model Y и Model 3 увеличили свою долю в ассортименте электромобилей марки.

Американские предприятия Tesla в значительной мере работали на удовлетворение внутреннего спроса, поэтому китайская площадка стала главным источником поставок электромобилей Tesla на экспорт. Компания не теряет надежды выпустить первые кроссоверы Model Y на новых предприятиях в Берлине и Техасе до конца текущего года. При этом производство тяговых батарей типа 4680 на опытной линии в Калифорнии пока ещё подвергается отладке, из-за чего выпуск грузовиков Tesla Semi придётся отложить до следующего года.

Напомним, что немецкая версия кроссовера Tesla Model Y должна использовать именно батареи типа 4680, и если её выпуск будет налажен в ограниченных количествах в этом году, то первые партии будут полагаться на импортируемые из США батареи. Собственно, грузовик Tesla Semi вынужден задержаться с рыночным дебютом именно ради снабжения батареями типа 4680 легковых моделей марки. По срокам выхода пикапа Cybertruck внятных пояснений сделано не было, но на конвейер в Остине он встанет после локальной версии Tesla Model Y. Пикап с футуристичным дизайном тоже будет использовать батареи типа 4680.

Компании осталось усовершенствовать примерно 10 % технологических операций, необходимых для серийного производства батарей типа 4680, а пока успешными признаны испытания на устойчивость блока батарей к удару при столкновении. Компания сконструировала и испытала монолитную фронтальную часть блока батарей, которая станет частью силовой структуры кузова будущих электромобилей.

(C) 3dnews.


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