Продажа криптовалюты принесла Tesla более $100 млн в прошлом квартале

27 апреля 2021, 9:45

В середине февраля Tesla вложила $1,5 млрд свободных средств в биткоин и начала принимать оплату покупок в этой криптовалюте.

На минувшей квартальной конференции выяснилось, что операции с биткоином позволили Tesla получить $101 млн чистого дохода. На фоне прибыли в $438 млн это оказалось неплохим подспорьем.



Как отмечает CNBC, финансовому директору Tesla Закари Киркхорну (Zachary Kirkhorn) даже пришлось оправдываться, что хотя высокая ликвидность криптовалютных активов и понравилась руководству компании, вложения в них носят долгосрочный характер, а не спекулятивный. Это не помешало Tesla в первом квартале реализовать биткоинов на сумму $272 млн, эта операция в итоге и обеспечила чистый доход в размере $101 млн из-за роста курсовой стоимости криптовалюты.



Надо сказать, что и реализация электромобилей всё ещё не формирует основной части чистой прибыли компании — её до сих пор обеспечивает торговля экологическими квотами, она обеспечила в минувшем квартале $518 млн. Выплаты главе компании Илону Маску (Elon Musk) сократили чистую прибыль на $299 млн. Вовлечённость Tesla в криптовалютный рынок с его неуёмными энергозатратами на добычу биткоина несколько расходится с общей идеологией автопроизводителя, как отметили аналитики.

(С) 3dnews.