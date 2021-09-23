Криптовалютная платформа Pyth "обрушила" биткоин до $5400

23 сентября 2021, 13:15

Стоимость биткоина на криптовалютной платформе Pyth кратковременно "обрушилась" на 90 % из-за ошибки сервиса. Об этом сообщается в Twitter компании. В качестве цены криптовалюты отображалось значение $5,4 тысячи и оно сохранялось в течение некоторого времени.

Pyth — это крупная криптовалютная платформа, которая отслеживает курсы целого ряда цифровых токенов от ведущих мировых трейдеров. По словам Bloomberg, курс здесь обновляется с точностью до миллисекунды.



По словам создателей Pyth, причиной "обвала" биткоина стала некорректная обработка данных. Источники загрузили сведения в неправильном формате и в результате расчётов на платформе случился сбой. Предположительно, случившееся могло повлиять на состояние всего криптовалютного рынка, но эксперты пока не дали конкретных оценок ситуации. В Pyth отметили, что проблема уже устранена.



Это уже второй крупный сбой на платформе за последнее время. В сентябре сервис обрушился из-за поломки в блокчейне Solana. В результате, сайт компании прервал работу на 17 часов.

(C) 3dnews