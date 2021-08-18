Аналитик Bloomberg назвал имя создателя биткоина

18 августа 2021, 9:45

Главный аналитик Bloomberg Эрик Балчунас (Eric Balchunas) поделился своим мнением по поводу того, кто является создателем самой популярной криптовалюты мира.

Он считает, что за псевдонимом Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto) скрывался программист Хэл Финни (Hal Finney).

В сообществе, связанном с криптовалютами, Финни известен, как один из первых сторонников биткоина. Он принимал участие в разработке криптовалюты и провёл первую биткоин-транзакцию с загадочным Сатоси Накамото в январе 2009 года. Финни умер в 2014 году в возрасте 58 лет. Причиной смерти талантливого программиста стал боковой амиотрофический склероз.



Эрик Балчунас пришёл к выводу о том, что именно Финни является создателем биткоина, после того, как ознакомился с публикацией программиста на одном из форумов в 1993 году. В ней Финни рассуждал об идее создания криптовалютных торговых карт, принцип работы которых схож с невзаимозаменяемыми токенами (NFT).



Стоит отметить, что состояние создателя биткоина Сатоси Накамото, который по разным оценкам владеет от 750 тыс. до 1,1 млн биткоинов, в апреле этого года оценивалось в $61 млрд. На прошлой неделе суммарная капитализация криптовалютного рынка превысила $2 трлн, чему способствовал устойчивый рост биткоина и некоторых других криптовалют. На тот момент биткоин торговался на уровне $48 100, но с тех пор его цена несколько снизилась и на момент написания этой заметки за единицу самой популярной криптовалюты мира давали $45 299.

(С) 3dnews.