Проект Facebook по созданию собственной криптовалюты близок к провалу

26 января 2022, 13:15

Проект Meta (прежнее название — Facebook) по созданию криптовалюты Diem, ранее известной как Libra, похоже, близится к провалу.

Согласно данным ресурса Bloomberg, некоммерческая организация Diem Association, (прежнее название — Libra Association), созданная Facebook для участия в разработке платёжной системы на основе блокчейна, «изучает возможность продажи своих активов в качестве способа вернуть капитал своим членам-инвесторам».

В публикации Bloomberg указано, что Diem Association ведет переговоры с банкирами о продаже своей интеллектуальной собственности и поиске нового места работы для специалистов, разработавших технологию.



Причиной такого решения послужило противодействие со стороны регулирующих органов, выступивших против инициативы Facebook из опасений, что выпуск собственной криптовалюты социальной сетью может вызвать потрясение глобальной финансовой системы.



Как сообщает Bloomberg, Федеральная резервная система США «нанесла завершающий удар» по проекту, оказав давление на Silvergate, банковского партнёра Diem Association, сотрудничавшего с ассоциацией в прошлом году с целью запуска цифровой валюты.



Представитель Diem Association Майкл Криттенден (Michael Crittenden) заявил ресурсу The Verge, что публикация Bloomberg содержит «некоторые фактические ошибки», но отказался от дальнейших комментариев по этому поводу.



Если Diem действительно продаёт свои активы, то это плохой знак для проекта Meta. Согласно первоначальному замыслу, Libra должна была быть обеспечена несколькими валютами, но регуляторы выступили против этой идеи. Тогда было решено привязать токен Diem после ребрендинга к доллару США. Однако и это не нашло поддержки у регулирующих органов.



Прошлой осенью Facebook запустила пилотный проект Novi, криптовалютного кошелька, ранее известного как Calibra, который изначально был задуман для токена Diem. Однако кошелёк поддерживает другой стейблкоин — Pax Dollar. Это тоже является признаком неопределённого будущего Diem.

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