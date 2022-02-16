Meta переименовала новостную ленту Facebook

16 февраля 2022, 10:15

Meta меняет название одного из центральных элементов социальной сети Facebook. «Новостная лента» (News feed), которую пользователи просматривают, чтобы увидеть посты друзей и сообществ, на которые они подписаны, в будущем будет называться просто «Лента» (Feed). Название «Новостная лента» использовалось с тех пор, как эта функция была впервые представлена более 15 лет назад.

В некотором смысле это серьёзное изменение, ведь Facebook — одна из самых популярных соцсетей в мире, а «Новостная лента» — её основной интерфейс. С другой стороны, это «просто изменение названия, которое должно лучше отображать разнообразие контента, которое люди видят в своих лентах», заявила Facebook. Это изменение никак не отразится на работе соцсети.



Однако ребрендинг, вероятно, отражает непростые отношения Facebook с распространением новостей. Исследования показали, что дезинформация на платформе получает гораздо больше внимания на платформе, чем заметки, основанные на фактах. Регулирующие органы изучают, как соцсеть ранжирует предоставляемый контент. Со своей стороны, Meta заявляет. что работает над сокращением политического контента в Facebook, поскольку её собственное исследование показало, что алгоритмы ленты могут даже политиков подтолкнуть к более радикальным позициям.



В служебной записке для сотрудников Meta сказала, что название «Новостная лента» часто заставляет людей думать, что это место для новостей, а не постов от друзей. Ребрендинг, вероятно, должен изменить восприятие пользователями того, какой контент предлагает им социальная сеть.

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