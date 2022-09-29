29 сентября 2022, 12:45

Meta удалила более 1000 фальшивых пророссийских аккаунтов, которые распространяли дезинформацию.

Материнская компания Facebook — Meta заявила, что указанная сеть занималась распространением материалов, которые публиковали более чем 60 новостных веб-сайтов. Эти порталы выдавали себя за оригинальные веб-ресурсы европейских и мировых СМИ, включая Spiegel, The Guardian, Bild и ANSA, сообщает CNN."Это самая крупная и сложная операция российского происхождения, которую мы сорвали с начала полномасштабной войны в Украине. Она представляла собой необычное сочетание изощренности и грубой силы", - подчеркнули в компании.