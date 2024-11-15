15 ноября 2024, 16:33

ЄС оштрафував Meta на €797 мільйонів за порушення антимонопольних правил

Компанія Meta повʼязала свій сервіс онлайн-реклами Facebook Marketplace зі своєю особистою соцмережею Facebook, чим створила несправедливі умови торгівлі іншим постачальникам послуг онлайн-реклами.

Своєю чергою, Meta повідомила, що оскаржуватиме рішення, але тим часом виконуватиме його та працюватиме над усуненням проблеми.


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