ЄС оштрафував Meta на €797 мільйонів за порушення антимонопольних правил

15 ноября 2024, 16:33

Компанія Meta повʼязала свій сервіс онлайн-реклами Facebook Marketplace зі своєю особистою соцмережею Facebook, чим створила несправедливі умови торгівлі іншим постачальникам послуг онлайн-реклами.



Своєю чергою, Meta повідомила, що оскаржуватиме рішення, але тим часом виконуватиме його та працюватиме над усуненням проблеми.